نادين الراسي ترقص على الثلج وتوجه رسالة الى اطفال فلسطين

وفي التفاصيل، ظهرت نادين في الفيديو وهي ترقص فرحا على الثلج، بينما وضعت في الخلفية صوت طفلة من أطفال فلسطين، تتحدث بطريقة مؤثرة، حيث ارفقت نادين الفيديو بتعليق قالت فيه: "من لبنان الأبيض الى فلسطين وأطفال فلسطين.. السلام يا الله".