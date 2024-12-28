نادين الراسي ترقص على الثلج وتوجه رسالة الى اطفال فلسطين

View this post on Instagram
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جيهان هلال الأول، وذلك بحضور والدتها اصالة نصري وعدد من الاقرباء والأصدقاء.
قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مغني المهرجانات المصري حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم إلى سجن برج العرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
شهدت مراسم تشييع جنازة زوج الممثلة المصرية نشوى مصطفى التي أقيمت ظهر اليوم السبت بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، غياب نجوم الفن عن الحضور.