تساؤلات حول علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

وفي تصريح غير متوقع، قال كريستيانو: "إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أفوز بهذه الكأس. ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا"، ما جعل العديد من الحضور والمتابعين يتساءلون عما إذا كان قد تزوج رسميًا من جورجينا، أو إذا كانت مجرد إشارة غير رسمية إلى العلاقة القوية التي تربطهما.الجدير بالذكر أن رونالدو وجورجينا، اللذين يرتبطان منذ عام 2016 ولديهما طفلان معًا، قد أثيرت حولهما العديد من التساؤلات في الفترات السابقة بشأن مسألة الزواج.وعلى الرغم من عدم إعلان الثنائي عن زواجهما رسميًا، إلا أنهما ظهرا معًا في عدة مناسبات، وهما يرتديان خواتم زفاف، ما فسره الكثيرون على أنه تأكيد غير مباشر على زواجهما.