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اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور
اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور
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اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور

فن

2024-12-30 | 07:05
اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور
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Aljadeed
اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور

خرجت الفنانة المصرية سما المصري بعد قضاء فترة عقوبتها في السجن، بعد أن حكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها "نشر الفسق والفجور".

وقضت سما المصري عدة عقوبات بالسجن بعد اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالسب والقذف.

وكان من أبرز الأحكام التي خضعت لها، حكم بالحبس مع الشغل والنفاذ، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

وكان الحكم يشمل فترة عقوبة بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد أن قضت أكثر من نصف المدة في السجن

في إطار إجراءات الدفاع، قدم محامي سما المصري، أشرف ناجي، طلباً للإفراج عن موكلته قبل انتهاء مدة العقوبة

وكان المحامي قد طالب بإطلاق سراح سما المصري بعد أن قضت أكثر من نصف المدة، التي بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقد تلقى الطلب اهتماماً من المحكمة، التي اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة في هذا السياق.

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