اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور

وقضت سما المصري عدة عقوبات بالسجن بعد اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالسب والقذف.

وكان من أبرز الأحكام التي خضعت لها، حكم بالحبس مع الشغل والنفاذ، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

وكان الحكم يشمل فترة عقوبة بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد أن قضت أكثر من نصف المدة في السجن.