تصرف لافت من راغب علامة بأول منشور له بعد الشائعات الاخيرة التي طالته

وأرفق راغب علامة الصورة بتعليق قالت فيه: "شكراً لحبكم ودعمكم الدائم، ردة الفعل على ليلة أمس كانت رائعة".

ومن اللافت قيام الفنان اللبناني بإغلاق خاصية التعليقات على المنشور.

يذكر أن مصممة المجوهرات جيهان علامة، كانت قد ردت على الشائعات التي طالت زوجها، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وعلقت جيهان علامة قائلة: "نشر الشائعات الضارة ليس فقط تصرفاً طائشاً، بل هو أمر بالغ الخطورة يغذي الكراهية والإنقسام في مجتمعنا، هذا السلوك يعكس غياب الإنسانية والتعاطف ولا يمكن أن يتم التساهل معه بأي شكل من الأشكال".وتابعت جيهان قائلة: "نحن نرفض هذه الأفعال بشدة، وندعو الجهات المختصة إلى إتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة المسؤولين عنها".