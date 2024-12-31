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كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى &quot;أندريا&quot;
كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"
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كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"

فن

2024-12-31 | 05:42
كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"
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Aljadeed
كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"

رُزقت الممثلة اللبنانيّة، كارمن بصيبص، بمولودتها الأولى والتي أطلقت عليها إسم اندريا.

 وفي التفاصيل، أعلنت كارمن الخبر السعيد في منشور على حسابها عبر انستغرام، حيث شاركت مع المتابعين صورة لـ يد مولودتها وكتبت: "أهلاً بك الى العالم طفلتي أندريا".
وانهالت تعليقات المتابعين على منشور كارمن، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر وتمنوا لها وللمولودة الجديدة الصحة والعمر المديد.

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