كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"

وفي التفاصيل، أعلنت كارمن الخبر السعيد في منشور على حسابها عبر انستغرام، حيث شاركت مع المتابعين صورة لـ يد مولودتها وكتبت: "أهلاً بك الى العالم طفلتي أندريا".وانهالت تعليقات المتابعين على منشور كارمن، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر وتمنوا لها وللمولودة الجديدة الصحة والعمر المديد.