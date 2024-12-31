كارمن بصيبص ترزق بمولودتها الأولى "أندريا"

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A post shared by Carmen Bsaibes كارمن بصيبص (@carmenbsaibes)
A post shared by Carmen Bsaibes كارمن بصيبص (@carmenbsaibes)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية مسربة بين الإعلامية المصرية بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، ظهرت فيه وهبة وهي تحاول الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، لتتهمها الأخيرة بتزوير شهادتها في المحكمة مهددة إياها بكشف "تاريخها الأسود" على حسب قولها.
توفي السيناريست المصري بشير الديك صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومناشدة المشاهير بمساعدته وإنقاذه.