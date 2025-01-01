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براد بيت يخسر مبلغ مالي ضخم في معركة تسوية طلاقه من انجلينا جولي
براد بيت يخسر مبلغ مالي ضخم في معركة تسوية طلاقه من انجلينا جولي
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براد بيت يخسر مبلغ مالي ضخم في معركة تسوية طلاقه من انجلينا جولي

فن

2025-01-01 | 07:44
براد بيت يخسر مبلغ مالي ضخم في معركة تسوية طلاقه من انجلينا جولي
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Aljadeed
براد بيت يخسر مبلغ مالي ضخم في معركة تسوية طلاقه من انجلينا جولي

كشفت تقارير إعلامية عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها الممثل الأمريكي براد بيت بسبب معركة قضائية استمرت لثماني سنوات مع طليقته الممثل الأمريكية انجلينا جولي.

وبحسب التقارير، أنفق براد بيت على مدار النزاع، ما يزيد عن 14 مليون دولار على القضايا القانونية التي رفعها ضد جولي، خاصة تلك المتعلقة بممتلكاتهما المشتركة.

ورغم أن ثروته تُقدر بنحو 400 مليون دولار، فإن هذا النزاع قد يُسبب خسائر إضافية بسبب المعركة المستمرة حول ملكية مزرعة الكرم الفرنسية "شاتو ميرافال"، التي تبلغ قيمتها الحالية 500 مليون دولار.

ويذكر أن المزرعة، التي كانت في يوم من الأيام رمزاً لحب الثنائي، أصبحت أحد أكثر النقاط الخلافية تعقيداً بينهما.

وكان الزوجان قد اشترياها عام 2008 مقابل 60 مليون دولار، بملكية 60% لبراد بيت و40% لـ انجلينا جولي، قبل أن يهديها بيت 10% إضافية من حصته عند زواجهما.

واشتعلت الأزمة بينهما عندما قامت جولي ببيع حصتها لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر مقابل 67 مليون دولار دون علم بيت، مما دفعه لرفع دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان البيع، مدعياً أن الإجراء كان مخالفاً لاتفاقهما السابق.

وبعد التسوية الأخيرة المرضية بين الطرفين، لم يتضح بعد ما إذا كانت تشمل تسوية بشأن مزرعة الكرم أم لا.

ومع ذلك، فإن براد بيت يواجه تحديات مالية مستمرة، حيث إن القضية حول "شاتو ميرافال" لا تزال مفتوحة وقد تضيف المزيد من الأعباء المالية إلى خسائره.

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