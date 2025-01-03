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ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد
ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد
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ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد

فن

2025-01-03 | 07:37
ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد
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Aljadeed
ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد

انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع عدة صور للممثلة السورية منى واصف وابنها الكاتب السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، عمار عبد الحميد، حيث تم الإعلان عن عودته الى سوريا بعد غياب لسنوات وسقوط نظام بشار الأسد.

وفي التفاصيل، ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "الحمدلله على كل شي جميل صار، وانا سعيد جدا بشكل خاص للسيدة الكبيرة منى واصف، وأخيرا رح ينام عمار في منزله في دمشق مع والدته الست منى، وأخيرا رح تضحك الست منى من كل قلبها، هذه السيدة تستاهل كل شي جميل في هذه الحياة، الف الف مبروك ام عمار الغالية وعمار الغالي".

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