ابن منى واصف بين احضان والدته بعد سقوط بشار الاسد

وفي التفاصيل، ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "الحمدلله على كل شي جميل صار، وانا سعيد جدا بشكل خاص للسيدة الكبيرة منى واصف، وأخيرا رح ينام عمار في منزله في دمشق مع والدته الست منى، وأخيرا رح تضحك الست منى من كل قلبها، هذه السيدة تستاهل كل شي جميل في هذه الحياة، الف الف مبروك ام عمار الغالية وعمار الغالي".