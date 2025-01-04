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اول تعليق من مي فاروق بعد زفافها الى محمد العمروسي
اول تعليق من مي فاروق بعد زفافها الى محمد العمروسي
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اول تعليق من مي فاروق بعد زفافها الى محمد العمروسي

فن

2025-01-04 | 08:56
اول تعليق من مي فاروق بعد زفافها الى محمد العمروسي
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Aljadeed
اول تعليق من مي فاروق بعد زفافها الى محمد العمروسي

نشرت الفنانة المصرية مي فاروق على حسابها الخاص بـ"فيسبوك"، تعليقها الأول على زفافها من الفنان المصري محمد العمروسي، إذ عبرت في منشورها عن سعادتها الكبيرة بفرحة الجمهور لها بعد احتفالها بزفافها.

ونشرت مي فاروق صورة من حفل زفافها مع زوجها وكتبت عليها: "من قلوبنا بنقول شكرًا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا وكان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن".

وأضافت: "كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدًا".

وكانت مي والعمروسي قد احتفلا بزفافهما مساء الخميس الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، كان من أبرزهم: شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، ويوسف الشريف، وأحمد الشامي، ومنى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، ريهام عبد الحكيم، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

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