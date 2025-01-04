ابنتا شقيقة دانييلا رحمة تلفتان الانظار في احدث ظهور .. الشبه بينها وبين الصغرى حديث الجمهور

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة وهي تودع ابنتا شقيقتها قبل سفرها، إذ تفاعل الجمهور معه مبينين عن مدى الشبه بينها وبين الطفلة الصغرى.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ دانييلا رحمة، وهي تودع ابنتا شقيقتها دنيا، قبل عودتها من أستراليا.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشبه الواضح بين دانييلا وابنة شقيقتها الصغرى آفي، والتي بدت لطيفة للغاية وهي تؤكد أنها ستشتاق لخالتها كثيراً.

وكان قد انتشر مجموعة صور لشقيقة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، دينا وعائلتها من حفل زفاف دانييلا.

وقد أطلت دنيا رحمة برفقة أولادها الأربعة، وهي حامل بطفلها الخامس، وقد لفتت العائلة الأنظار بجمالها، وإطلالاتها بحفل الزفاف، ومدى الشبه بين أفرادها.