أصالة تتحدث عن اللقاء الأخير الذي جمعها بـ الاميرة منى الصلح

نعت الفنانة السورية أصالة نصري الأميرة منى الصلح بعد ساعات قليلة من إعلان الديوان الملكي السعودي خبر وفاتها.



وفي التفاصيل، فقد شارت الفنانة السورية صورة جمعت الأميرة منى مع نجلها الأمير الوليد بن طلال في بيروت.

وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” كان لي شرف اللقاء بصاحبة السموّ منذ أعوام ولمّ أنسى تعاملها ورقيّها ولطفها البالغ وثقافتها الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه وكلّ التّعازي لسموّ الأمير الوليد بن طلال الخلوق الكريم المتواضع ولسموّ الأمير خالد بن طلال الغالي كلّ التعازي ..ولجميع أحبّتها الكثر الصبر والسلوان وحفظ من الرحمن للعائله الغاليه أصحاب السموّ أهلنا الغالين”.