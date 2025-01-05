سلاف فواخرجي و وائل رمضان في احدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مجموعة صور توثق تواجدها في مصر بعد خروجها من سوريا برفقة زوجها الممثل السوري وائل رمضان وابنائهما.



وفي التفاصيل، شارك كل من سلاف و وائل في الإحتفال بعيد الممثلة المصرية الهام شاهين بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني.



وأرفقت الممثلة السورية الصور بتعليق هنأت من خلاله الهام شاهين قائلة: ” كل سنة وانت طيبة و ناجحة أكتر و أكتر يا حبيبة قلبي “.



ومن جهتها شاركت إلهام شاهين صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، جمعتها بعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوها يومها الخاص، مثل يسرا، ليلى علوي، محمود حميدة، بشرى، إيهاب توفيق، لبلبة، وليد توفيق، سلاف فواخرجي، أنغام.



وأرفقت الصور بتعليق قالت خلاله: “يا رب سنة 2025 تكون سنة حلوة علينا جميعاً”.