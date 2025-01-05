سلاف فواخرجي و وائل رمضان في احدث ظهور لهما بعد خروجهما من سوريا

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A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
تصدر اسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن تعرضها لحادث سير ثالث خلال شهرين.
نعت الفنانة السورية أصالة نصري الأميرة منى الصلح بعد ساعات قليلة من إعلان الديوان الملكي السعودي خبر وفاتها.
احتفلت الممثلة السورية ديمة قندلفت بعيد ميلادها حيث شاركت الجمهور، مجموعة صور مميزة لها من شخصيتها ” تالا” التي تقدمها في مسلسل القدر، موجهة رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها.