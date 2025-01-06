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منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين
منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين
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منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين

فن

2025-01-06 | 06:57
منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين
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Aljadeed
منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين

أعلنت الفنانة منى فاروق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” خبر خطوبتها، ليكون ذلك الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.

ونشرت منى فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة على أنغام أغنية الفنان تامر حسني “حبيبي جنبي”، ليهنّئها الأخير عبر حسابه الخاص في”إنستغرام” حيث علّق على الفيديو بالقول: “مبروك الخطوبة يا منمون”، لتردّ عليه قائلة: “ربنا يبارك فيك يا أبو الجدعنة، ولازم تحضر فرحتي هتكمل بيك”.

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