منى فاروق تعلن خطوبتها وتامر حسني اول المهنئين

أعلنت الفنانة منى فاروق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” خبر خطوبتها، ليكون ذلك الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.

