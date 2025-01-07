خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي

وأضاف الموقع أن الثنائي لم يبدآ التخطيط لحفل الزفاف بعد، ونظرًا لجدول عملهما "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يقوما بالتخطيط لحفل الزفاف".

Zendaya and Tom Holland are now engaged, TMZ reports. pic.twitter.com/MNDpgsele4 — Pop Base (@PopBase) January 6, 2025

زيندايا لعبت دور الخجولة عندما سألتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" خلال الحفل عما إذا كانت مخطوبة، حيث "رفعت إصبعها الدائري الأيسر وأشارت إليه"، بينما كانت تخرج من غرفة الحفل.

وكتبت الصحيفة أن زيندايا "ردّت بإظهار مجوهراتها على يدها اليسرى"، وسُئلت عما إذا كانت مخطوبة بشكل مباشر، لكنها "ظلت تُظهر خاتمها ثم ابتسمت بخجل وهزت كتفيها بشكل غامض".

وبعد تأكيد خبر خطوبتها على النجم توم هولاند، كشفت المغنية والممثلة الأميركية زيندايا، في مقابلة الى Vogue، أنها ليست متأكدة أنها ستواصل العمل حين تُرزق بطفل، وكشف خطيبها توم هولاند أنه سيعتزل حين يصبح أباً.

يُذكر أن هولاند وزندايا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في العام 2021، لكن صداقتهما تعود إلى عام 2016، وفي أبريل، أخبر مصدر مجلة "People" أنهما جادان للغاية بشأن مستقبلهما معًا.