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خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي
خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي
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خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي

فن

2025-01-07 | 05:45
خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي
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Aljadeed
خطوبة زيندايا وتوم هولاند بشكل رسمي

أفاد موقع TMZ بعد انتهاء حفل "غولدن غلوب 2025" أن المغنية والممثلة الأمريكية زيندايا كانت ترتدي خاتم الخطوبة، حيث قالت مصادر مُقرّبة من الزوجين أن الممثل توم هولاند تقدم بطلب الخطوبة منها بين عيديّ الميلاد ورأس السنة الجديدة، في أحد منازل عائلة زيندايا بالولايات المتحدة"، كما قال المصدر أن الطلب كان "رومانسيًا للغاية وحميميًا"، وكان بين الزوجين فقط.

وأضاف الموقع أن الثنائي لم يبدآ التخطيط لحفل الزفاف بعد، ونظرًا لجدول عملهما "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يقوما بالتخطيط لحفل الزفاف".

زيندايا لعبت دور الخجولة عندما سألتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" خلال الحفل عما إذا كانت مخطوبة، حيث "رفعت إصبعها الدائري الأيسر وأشارت إليه"، بينما كانت تخرج من غرفة الحفل.

وكتبت الصحيفة أن زيندايا "ردّت بإظهار مجوهراتها على يدها اليسرى"، وسُئلت عما إذا كانت مخطوبة بشكل مباشر، لكنها "ظلت تُظهر خاتمها ثم ابتسمت بخجل وهزت كتفيها بشكل غامض".

وبعد تأكيد خبر خطوبتها على النجم توم هولاند، كشفت المغنية والممثلة الأميركية زيندايا، في مقابلة الى Vogue، أنها ليست متأكدة أنها ستواصل العمل حين تُرزق بطفل، وكشف خطيبها توم هولاند أنه سيعتزل حين يصبح أباً.

يُذكر أن هولاند وزندايا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في العام 2021، لكن صداقتهما تعود إلى عام 2016، وفي أبريل، أخبر مصدر مجلة "People" أنهما جادان للغاية بشأن مستقبلهما معًا.

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