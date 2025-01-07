سياسيين وإعلاميين وفنانين ببرنامج مخيّط تخييط.. قريبا على الجديد مع أمل طالب

أعلنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن وفاة كلبها المحبوب “guy”، حيث شاركت عبر إنستغرام مساء الثلاثاء خبر وفاته بعد 10 سنوات من تبنّيه كحيوان أليف في كندا.

