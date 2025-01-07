سياسيين وإعلاميين وفنانين ببرنامج مخيّط تخييط.. قريبا على الجديد مع أمل طالب

وأشعل البرومو الخاص بالبرنامج حماس الجمهور، متمنين في نفس الوقت لـ أمل طالب النجاح في خطوتها الجديدة.
وكشفت طالب في البرومو بأن البرنامج سيستضيف ضيوفاً من مختلف المجالات، بين سياسيين وإعلاميين وفنانين.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
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