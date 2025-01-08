رابح صقر يحتفل بعيد ميلاد ابنه داخل طائرة خاصة بحضور الفنانة نوال

اجأ الفنان السعودي رابح صقر ابنه الوليد في يوم ميلاده ، حيث حرص على الاحتفال بذلك اليوم المميز في حياة نجله على متن طائرة بوجود الفنانة نوال.