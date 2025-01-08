رابح صقر يحتفل بعيد ميلاد ابنه داخل طائرة خاصة بحضور الفنانة نوال

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A post shared by Rotanalive (@rotanalive)
A post shared by Rotanalive (@rotanalive)
أعلنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن وفاة كلبها المحبوب “guy”، حيث شاركت عبر إنستغرام مساء الثلاثاء خبر وفاته بعد 10 سنوات من تبنّيه كحيوان أليف في كندا.
نشر الممثل السوري مكسيم خليل، تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، حرص فيها على اطلاق صرخة تمثل الشعب السوري وذلك بعد مرور شهر على سقوط نظام بشار الاسد.
فاجئت الفنانة السورية أصالة بتدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، تحدثت فيه عن موقف مؤثر جمعها بوالدتها في طفولتها.