هجوم حاد على ديمة قندلفت بعد تجاهلها ” تحرير سوريا ” وسقوط نظام الاسد

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة السورية ديمة قندلفت من احد اللقاءات، وهي تتحدث بعفوية عن نظامها الغذائي.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقاء ديمة قندلفت والذي أجرته مع الإعلامي السوري ماجد العجلاني عبر “انستغرام”، إذ كان يمازحها حول نظامها الغذائي الذي تتبعه، وعدم حبها للمأكولات الغير صحية أو تناول الطعام ليلاً.



لترد قندلفت على استهجان العجلاني، قائلة: “لا هاد صار اسمو تخبيص واذى، ساندوتش مقلية بالليل لا بقا، اتس تو ماتش”.



وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل بين الجمهور، بين من استنكر حديثها معتبراً أن تناول الطعام ليلا أمر محبب بالنسة له، وبين من راح للحديث عن تجاهلها احداث سوريا الاخيرة والتي ادت لتحرير سوريا وسقوط نظام الاسد.



ومن بين التعيلقات التي كتبت: ” كيف بدنا نقنعا انو نحن عنا وجبة اسما وجبة الساعة 3 بالليل منخترع فيها مالذ وطاب”.





وفي تعليقات أخرى، كتب أحدهم: ” طيب نزلي شي عن بلدك لان too much تكوني سورية وما تفرحي لبلدك …. او خليكي بالأكل احسن معلش too much الكرامة والحرية”.