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اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق
اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق
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اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق

فن

2025-01-10 | 04:59
اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق
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Aljadeed
اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق

فاجئت اليوتيوبر السورية أصالة المالح زوجة اليوتيوبر أنس مروة بظهورها وهي منهار من البكاء أثناء مغادرة منزلها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اشتعال حرائق غابات ضخمة بالقرب من منزلها.

وشاركت أصالة لحظات وداع منزلها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة وتودع منزلها، بينما كان صوت القرآن الكريم يملأ أرجاء المكان، إلا أن الفيديو أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها، إذ لاحظوا وجود شجرة كريسماس مزينة في خلفية المنزل، وهو ما اعتبره البعض مفاجئًا في ظل تلاوة القرآن الكريم.

وحرصت أصالة المالح على طمأنت متابعيها، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أبقوا آمنين يا عائلاتنا، قلوبنا وأفكارنا مع كل المتضررين! نحن نحبكم. نحن نقدركم. ونشكركم على اهتمامكم! نحن محظوظون بوجودكم، يرجى الانتباه إلى جميع الاستشارات والتنبيهات! أيضًا، شكرًا جزيلاً لرجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل- شجاعتكم لا تصدق! شكرًا لكم على خدمتكم".

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