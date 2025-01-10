اصالة المالح تنهار من البكاء وتغادر منزلها في لوس انجلوس بسبب الحرائق

وشاركت أصالة لحظات وداع منزلها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة وتودع منزلها، بينما كان صوت القرآن الكريم يملأ أرجاء المكان، إلا أن الفيديو أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها، إذ لاحظوا وجود شجرة كريسماس مزينة في خلفية المنزل، وهو ما اعتبره البعض مفاجئًا في ظل تلاوة القرآن الكريم.

وحرصت أصالة المالح على طمأنت متابعيها، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أبقوا آمنين يا عائلاتنا، قلوبنا وأفكارنا مع كل المتضررين! نحن نحبكم. نحن نقدركم. ونشكركم على اهتمامكم! نحن محظوظون بوجودكم، يرجى الانتباه إلى جميع الاستشارات والتنبيهات! أيضًا، شكرًا جزيلاً لرجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل- شجاعتكم لا تصدق! شكرًا لكم على خدمتكم".

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