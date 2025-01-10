نينا عبد الملك "نجمة ستار اكاديمي" تعلن ارتدائها الحجاب

ونشرت نجمة الموسم الثامن من برنامج "ستار أكاديمي" (2011) عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري)، مجموعة صور وفيديو لها أثناء ترتيب حجابها، بالإضافة إلى تعليقات حملت المباركات والتهاني لها على حسابها حيث يتابعها ما يقارب 2.5 مليون شخص.

وقالت نينا في فيديو لاحق على تطبيق "تيك توك: "خبّروني أي لفّة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسمياً".

يُذكر أن نينا عبد الملك (33 عاماً) دخلت القفص الذهبي مع الإعلامي السوري حسان الشيخ في 25 أيلول (سبتمبر) عام 2018، وأنجبت منه ولدين، هما: الصبي شان في حزيران (يونيو) عام 2020، والفتاة كوينا-صوفيا في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021.

ولم تعلن نينا عبد الملك عن زواجها في حينه، بل انتظرت 10 أشهر على زفافها لتكشف ارتباطها في تدوينة قالت فيها: "شكراً من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي".