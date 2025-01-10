ناصيف زيتون يضع عروسين بموقف محرج خلال حفل زفافهما

وفي التفاصيل، ظهر ناصيف في الفيديو وهو ينظر بطريقة غريبة إلى العريس، أثناء إحيائه حفل الزفاف، حيث بدا شاردا، قبل أنّ يبدأ بالغناء والرقص، ليتفاعل معه الحضور والعروسين ويرقص الجميع على انغام اغنياته المميزة التي قدمها في الحفل.