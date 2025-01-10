ناصيف زيتون يضع عروسين بموقف محرج خلال حفل زفافهما

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
شارك أبطال مسلسل “القدر”، مقطعاً مصوّراً عفوياً رصد رقص الفنان السوري قصي خولي والممثلة القديرة رندة كعدي بحماسة على أنغام أغنية مهرجان “بنت الجيران”، في كواليس المسلسل المعرّب من المسلسل التركي الشهير “يوم كتابة قدري”.
في أول إطلالة رسمية لها بعد انتخاب زوجها العماد جوزيف عون رئيساً لجمهورية لبنان، اختارت السيدة الاولى نعمت عون إطلالة لافتة جمعت بين الرقي والكلاسيكية من توقيع دار موسكينو Moschino العالمي.
شاركت سيدة الأعمال باريس هيلتون، جمهورها، تفاصيل الحادث الذي تعرض له منزلها المطل على شواطئ ماليبو بولاية كاليفورنيا للحريق، حيث اندلعت فيه النيران بسبب انتشار الحرائق في غابات جنوب الولاية.