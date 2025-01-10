اليكم تفاصيل أول اطلالة للسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون

وفي التفاصيل، اختارت السيدة الأولى بلايزر باللون الابيض والاسود والتنورة الخاصة بهذه البدلة الرسمية، وانتعلت في قدميها حذاء ذو كعب عالي باللون الاسود من دار ديور العالمي.واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم لاستكمال الاطلالة.يذكر ان السيدة الأولى عملت كرئيسة لقسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لمدة 23 عامًا، وهي أم لولدين، ابنها خليل مصرفي ومعروف كلاعب كرة السلة، أما ابنتها نور، فقد تخصصت في المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسسات دولية.السيدة الأولى جدّة لولدين من ابنها خليل، واخر من ابنتها.