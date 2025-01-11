باريس هيلتون تزور منزلها المتفحم بعد حرائق لوس أنجلوس وتبكي الجميع بكلامها

وشاركت سيدة الأعمال الشهيرة باريس هيلتون مقطع فيديو يوثق زيارتها إلى منزلها الذي التهمته نيران الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، والذي أظهر حجم الضرر البالغ والدمار الذي لحق به.وأرفقت هيلتون مقطع الفيديو برسالة مؤثرة وصفت فيها مشاعرها حيال ما حدث وذكرياتها في منزلها الذي دمّر تماماً جراء الحرائق، فقالت: "أقف هنا فيما كان منزلنا سابقًا، والحزن لا يوصف حقًا. عندما رأيت الأخبار لأول مرة، كنت في حالة صدمة كاملة - لم أستطع التعامل مع الأمر. ولكن الآن، أقف هنا وأرى ذلك بأم عيني، أشعر وكأن قلبي قد تحطم إلى مليون قطعة".وتابعت: "لم يكن هذا المنزل مجرد مكان للعيش فيه.. كان المكان الذي حلمنا فيه وضحكنا وخلقنا أجمل الذكريات كعائلة. كان المكان الذي صنعت فيه أيدي فينيكس الصغيرة فنًا سأعتز به إلى الأبد، حيث ملأ الحب والحياة كل زاوية. أن أراها تتحول إلى رماد.. إنه أمر مدمر لا يمكن وصفه بالكلمات".