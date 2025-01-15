احمد الزين نافيا ما ينشر عنه من بيانات تدعو للفتنة : انا ابن البلد

افادت عائلةُ الفنان القدير احمد الزين ان منشوراً طائفياً يوزَّعُ باسمِه ويدعو الى الفتنة والتفرِقة واستخدامِ الشارع واستعمالِ عباراتٍ مقيتة لا تَمُتُّ الى تاريخِه الفني الوحدوي والوطني.





واكد الزين في اتصالٍ مع الجديد ان كلَ ما يُنشر هو مختلَق لبثِّ الفتنة، وقال إن آراءَه يُعلنُها تلفزيونياً او إذاعياً، ولم يَسبِق له ان استَخدمَ اسلوبَ البيانات لاسيما الهدّامة منها.

وحَرَصَ احمد الزين على تأكيدِ انه عاشَ عُمرَه الفني "إبن البلد ولكل البلد".