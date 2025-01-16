مروة ناجي تحيي ذكرى "أم كلثوم" في حفل مميز من تنظيم ميشال عويس

تستعد الفنانة المصرية مروة ناجي، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 شباط/فبراير المقبل، في Beirut Hall Avenue في سنّ الفيل.



الحفل الذي يأتي تحت عنوان "خمسون عامًا على ذكرى أُمّ كلثوم"، من تنظيم متعهد الحفلات اللبناني ميشال عويس، الذي قال في حديث خاص لـ الجديد إن هذا الحفل يأتي بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى وفاة السيدة ام كلثوم، حيث يتم إحياء ذكرى السيدة الراحلة مع الفنانة المصرية مروة ناجي والتي لفتت الأنظار بأدائها الغنائيّ الطربي للأغاني العربيّة الأصيلة وخاصّة أغاني السّيّدة أم كلثوم، إذ حقّقت نجاحًا كبيرًا، وتصدّرت الترند، في مصر والدّول العربيّة مثل مصر والسعودية.

هذا الحفل برعاية قناة الجديد، وسيتم بثه على شاشة الجديد في موعد يحدد لاحقا.