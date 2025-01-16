ابنا سامر المصري يلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

ولفت ابنا سامر المصري الأنظار بجمالهما ووسامتهما، حيث رأى عدد من المتابعين انهما نافسا والدهما جمالا، فانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بهما، فكتبت احداهن: "ماشاءالله ايه الإنتاج الحلو ده"، فيما علقت أخرى ممازحة: "كملو معروفكن وحطولنا الأكاونت".