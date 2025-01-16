ابنا سامر المصري يلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
أعلنت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عن خطوبتها الرسمية من الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف، من خلال منشور شاركته على حسابها في انستغرام.
تستعد الفنانة المصرية مروة ناجي، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 شباط/فبراير المقبل، في Beirut Hall Avenue في سنّ الفيل.
حذّر ناطق باسم الممثل براد بيت محبيه من المحتالين الذين يستغلون صورته، بعدما عرضت محطة تلفزيونية فرنسية تقريرا عن امرأة تعرضت للاحتيال من قبل أشخاص انتحلوا صفة النجم الهوليوودي.