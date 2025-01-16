مشاهد تعرض لاول مرة من حفل خطوبة ستيفاني عطالله وزاف

أعلنت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عن خطوبتها الرسمية من الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف، من خلال منشور شاركته على حسابها في انستغرام.



وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء حفل الخطوبة، وعبّرت عن مشاعرها برسالة مؤثرة قالت فيها: "أنت الأفلام والموسيقى والإلهام في كل لحظة. أنت كل ما أريده في هذه الحياة، ونقطة على السطر".

وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، أدركت أن حياتي ستتغير. لا أريد أن يمضي يوم دون أن أراك أو أسمع صوتك. لم أؤمن بالحب غير المشروط حتى التقيتك. أنا ممتنة لأنني اخترت قضاء حياتي مع أعز أصدقائي. هذه الأغنية تعبّر عن مشاعرنا تجاه بعضنا، ولكل من يؤمن بالحب. أتمنى أن تكون أيامكم مليئة بالحب والفرح. شكرًا لمشاركتكم احتفالنا. نحن مخطوبان الآن".