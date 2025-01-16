مشاهد تعرض لاول مرة من حفل خطوبة ستيفاني عطالله وزاف

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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور توثق احدث ظهور للممثل السوري سامر المصري مع ابنيه، في احدث جلسة تصوير لهم.
تستعد الفنانة المصرية مروة ناجي، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 شباط/فبراير المقبل، في Beirut Hall Avenue في سنّ الفيل.
حذّر ناطق باسم الممثل براد بيت محبيه من المحتالين الذين يستغلون صورته، بعدما عرضت محطة تلفزيونية فرنسية تقريرا عن امرأة تعرضت للاحتيال من قبل أشخاص انتحلوا صفة النجم الهوليوودي.