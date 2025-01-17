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نجم اكس فاكتور عبد الرحيم الحلبي يبكي بشدة: جيت ع لبنان لاطلع من التعتير
نجم اكس فاكتور عبد الرحيم الحلبي يبكي بشدة: جيت ع لبنان لاطلع من التعتير
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نجم اكس فاكتور عبد الرحيم الحلبي يبكي بشدة: جيت ع لبنان لاطلع من التعتير

فن

2025-01-17 | 04:28
نجم اكس فاكتور عبد الرحيم الحلبي يبكي بشدة: جيت ع لبنان لاطلع من التعتير
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Aljadeed
نجم اكس فاكتور عبد الرحيم الحلبي يبكي بشدة: جيت ع لبنان لاطلع من التعتير

تُوِّج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي، بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب "إكس فاكتور"، في الحلقة الختامية الاستثنائية التي أُقيمت مساء الأحد الماضي، حيث جاء فوز عبد الرحيم، وهو من فريق الفنانة العراقية رحمة رياض، بعد رحلة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر من التحديات والعروض المبهرة.

وبعد فوزه باللقب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة LTV، اذ تحدث عبد الرحيم لأول مرة عن مرض والده ومعاناته من الفقر والحرمان في سوريا، ما جعله يترك بلده ويلجأ الى لبنان.
وفي التفاصيل، قال عبد الرحيم: "انا جيت على لبنان لاطلع من التعتير اللي كنت فيه بـ سوريا"، مضيفا: "انتوا بتفكروا انو اللي عمرة 19 سنة مش مارق بشي بهالحياة، بس عنجد حرفيا نحنا الطفل عنا بسوريا عم يخلق عندو مسؤولية".
وردا على سؤال رابعة الزيات بما قصده بكلمة "تعتير"، قال عبد الرحيم: "نوع من الفقر، انا والدي معو ربو وبيصير معو ازمة كل فترة.. ما بحب احكي بهالمواضيع لان بيأثروا فيني كتير، فلازم ساعده"، الا انه لم يتمالك دموعه على الهواء وبكى بشدة متأثرا بحديثه عن مرض والده.
من هنا، قالت رابعة الزيات: "كرمال تعالج الوالد قررت تطلع من سوريا"، ليرد عليها قائلا: "بدي اشتغل ع حالي لحقق حلمي وما خليه يحتاج شي، وانا قد ما عملت ما بكافي والدي حقه".

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