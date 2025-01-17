للمرة الأولى.. أحمد السقا يعلّق على شائعات انفصاله عن زوجته

وأضاف السقا في تصريحات صحافية أنه لم يكن يهتم بمثل هذه الشائعات، لكن في الفترة الأخيرة زادت عن حدّها، وكأن هناك بعض الأشخاص الذين يروّجون لهذه الشائعات من أجل تكدير صفو حياتهما.

وأوضح السقا أن أبناءه أصبحوا كباراً، ومثل هذه الأخبار الكاذبة تزعجه وتضايقه، ولا يعرف السبب وراء إطلاقها باستثناء إثارة الجدل حوله حياته العائلية.

ونفى السقا وجود أي خلافات بينه وبين زوجته، مؤكداً أنهما يستمتعان بحياة هادئة وسط أبنائهما، ولا يعكّر صفوها إلا مثل هذه الأخبار الكاذبة.

وكانت مها الصغير قد أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد حذفها غالبية الصور التي تجمعها بأحمد السقا من حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والتي نشرتها خلال السنوات الأربع الماضية، وأبقت على صورها القديمة معه، مما دفع الكثيرين للتكهّن بانفصالها عن السقا.