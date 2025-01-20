فيديو لـ دريد لحام والشامي في جوي اوورد يتصدر

فيديو جميل بيجمع بين عراب الجيل الشامي و الفنان الكبير دريد لحام بيغنوا الغنية الشهيرة "يا ست الحبايب يامو " 💕#الشامي #دريد_لحام pic.twitter.com/rocE6lvtir — ℒ𝒾𝓁𝓎𝒶𝓃𝒶 (@lilyfanaboud1) January 19, 2025

وفي التفاصيل، وفي اول لقاء لهما بعد سقوط بشار الأسد، اجتمع دريد لحام والشامي في مقطع فيديو حيث قدما سويا اغنية "يامو" الشهيرة للفنان دريد لحام، حيث عبرا عن حبهما الكبير لبلدهما سوريا وفرحتهما بعودتها حرة، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو.الجدير ذكره ان عدد كبير من نجوم الفن السوري تواجدوا في حفل جوي اوورد، وهذا اللقاء الأول لهم بعد سقوط بشار الأسد.