فيديو لـ دريد لحام والشامي في جوي اوورد يتصدر
تصدر اسم النجم السوري دريد لحام، والفنان الشاب الشامي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر جمعهما على هامش حفل توزيع جوائز جوي اوورد الذي أقيم بالرياض في المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، وفي اول لقاء لهما بعد سقوط بشار الأسد، اجتمع دريد لحام والشامي في مقطع فيديو حيث قدما سويا اغنية "يامو" الشهيرة للفنان دريد لحام، حيث عبرا عن حبهما الكبير لبلدهما سوريا وفرحتهما بعودتها حرة، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو.
الجدير ذكره ان عدد كبير من نجوم الفن السوري تواجدوا في حفل جوي اوورد، وهذا اللقاء الأول لهم بعد سقوط بشار الأسد.