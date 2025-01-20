ردة فعل زوج سيرين عبد النور بعد غمرتها لـ محمود نصر تتصدر
تصدر اسم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تعليقها الطريف على ردة فعل زوجها فريد رحمة، اثر انتشار الفيديو الذي جمعها بالممثل السوري محمود نصر على هامش حفل جوي اوورد الذي أقيم السبت بالرياض في المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، نشر حساب عبر منصة "اكس"، فيديو لـ سيرين عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة، وارفق الفيديو بتعليق طريف جاء فيه: "فريد ساحب سيرين عبد النور بعد ما شافها مع محمود نصر"، لتعيد سيرين نشر الفيديو على حسابها وتعلق بطريقة طريفة قائلة: "وانا عم بطلب النجدة انو حداً يخلصني فكروني عم بقلهن باي!".