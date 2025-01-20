ردة فعل زوج سيرين عبد النور بعد غمرتها لـ محمود نصر تتصدر

مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً

مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً