ناصيف زيتون يكشف عن تعاونه الجديد مع هذا الفنان

وظهر الثنائي بالصورة وهما يتصافحان داخل سيارة، فيما يشير إلى أنهما اتفقا على تقديم عملٍ معا، لم تُكشف ملامحه بعد، إذ اكتفى ناصيف بكتابة كلمة "قريبًا" باللغتين العربية والسويدية.
وبهذا المنشور، شوّق ناصيف زيتون جمهوره ومحبيه لعمله القادم، إذ لاقى الكثير من التفاعل وأعرب العديد من المعلقين عن انتظارهم الشديد لما سيسفر عنه هذا التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن، ريكي ريتش هو فنان سويدي من أصل آشوري/سرياني، وقد تعاون مع فرقة آرام مافيا وحقق العديد من النجاحات في عامي 2018 و2019. أغنيته الشهيرة "Habibi" حققت شهرة واسعة، حيث تصدرت قوائم الأغاني في عدة دول مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا.
كما أطلق في أبريل 2019 ألبومًا تعاون فيه مع آرام مافيا، الذي تضمن العديد من الأغاني الناجحة، بما في ذلك أغنية "Shhh".
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A post shared by Zeytoun (@nassifzeytoun)
A post shared by Zeytoun (@nassifzeytoun)
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