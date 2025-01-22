بعد استغاثته بزملائه لسد حاجته المادية..فنان شهير ينضم إلى هذا العمل



وأضاف الفنان إنه استقبل أفراد قسم انتاج مسلسل " فهد البطل" والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويعرض في رمضان القادم، وتعاقد معه رسميا على المشاركة في المسلسل، مضيفا أنه حصل أيضا على مقدم التعاقد، وأكد له طاقم الإنتاج عن سعادتهم لانضمامه لفريق العمل وبدء التصوير خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان إحسان الترك قد ظهر في مقطع فيديو وهو راقد على سريره ولا يقوى على الحركة، مؤكدا أنه في أشد الحاجة للتمثيل لسد احتياجاته وأسرته وسداد إيجار العقار الذي يسكن به في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية.

ومن أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية التي شارك فيها إحسان الترك، "خالتي فرنسا"، و"الباحثات عن الحرية"، و"عريس من جهة أمنية"، و"قضية نسب"، و"وش إجرام"، و"مرجان أحمد مرجان"، و"أسمهان"، ومسلسل "الملك فاروق" وغيرهم.