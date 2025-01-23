كشف عن إصابته بهذا المرض ووصف أيامه بالرعب..فنان يتعرض لوعكة صحية

وكتب محمد عبد العظيم في منشور له مساء أمس الأربعاء:"الحمد لله والشكر لله..عدت على خير"، وأضاف: "عشت كام يوم في رعب..والنتيجة طلعت أنني سليم وقلبي قلب أسد".

كما كشف عبد العظيم عن سر الوعكة المفاجئة، والتي تبين أنها متعلقة بأمراض القلب والكوليسترول، فيما أعلن عن خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء.

إلى ذلك، وجه عبد العظيم الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لجهوده في رعاية الفنانين، ورعايته شخصيا في محنته المرضية، وكتب "شكرا دكتور أشرف زكي".

يذكر أن الفنان محمد عبد العظيم عرف في السنوات الأخيرة بأدوار متميزة عديدة ، من بينها مسلسل "بـ100 وش"، وفيلم "كيرة والجن"، وفيلم "فوي فوي فوي"، ومسلسل "تحت الوصاية"،ومسلسل "عمر أفندي"،ومسلسل "أشغال شقة" وغيرها من الأعمال الناجحة.