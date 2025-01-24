نانسي عجرم و فادي الهاشم سيعلنان طلاقهما بطريقة ودية؟

وشاركت شربليتا الخبر عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، وكتبت: "نانسي عجرم وزوجها، الدكتور فادي الهاشم، سيعلنا انفصالهما بطريقة ودية بعد سنوات طويلة من الزواج".

وتابعت: "جاء القرار بالتفاهم المتبادل مع تأكيدهما أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة ستبقى تجمعهما من أجل بناتهما".

وأضافت في تدوينتها: "وأوضحت نانسي أن الأولوية الآن هي توفير بيئة سليمة ومستقرة لأطفالهم، بعيداً عن أي خلافات أو توترات، كما أكدت أن هذا الانفصال لا يعني نهاية الاحترام والصداقة التي لطالما جمعت بينهما".

وأكدت شربليتا على رغبة نانسي احترام الجمهور لخصوصيتهما: "نانسي وزوجها طلبا من الإعلام والجمهور احترام خصوصيتهما خلال هذه المرحلة، حيث يركزان جهودهما على تربية بناتهما بشكل صحي وسليم".