احلام ترد على شائعة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري: مارح نفترق

ورداً على أنباء انفصالهما، قالت أحلام: "بعيد عن انو هو زوجي مبارك صديقي، مبارك علاقتي معاه مش بس حبيبي وزوجي وابو عيالي، مبارك صديقي".

وأضافت أحلام: "مش مضطرين ولا محتاجين نبرهن للناس، إن نحنا نحب بعض، ولا نبرهن انو في مشاكل بيني وبينه".

احنا شرقيين الرجل له رجولته والمرأة لها بيتها وعيالها وعملها، يوم انا في عملي والله في ست شهور ما تركني، ترك شغله وقلي لين ينزل البومك واطمن عليك اتركك".

الحب اللي بيني وبين مبارك مش شي ينكتب ولا شي للاشهار ولا شي يتصور في الاعلام، الحب اللي بيني وبينه الكل يعرفه، يكفي اني عندي منه 3 ذرية فاهد وفاطمة ولولا الله يحفظهم، احنا بدينا من بدايتنا نحب بعض ونحترم بعض، وانا ومبارك مش مضطرين نثبت لبعض اي شي، انا ومبارك روح وجسد واحد بإذن الله مارح نفترق".