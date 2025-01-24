تخليد ذكرى وفاة ليام باين بلوحة معدنية مميزة

وكشف الحساب الرسمي لرصيف كليفيدون على إكس عن صورة اللوحة التي حملت اسم النجم الراحل بالإضافة إلى لوحة أخرى تضمنت اسم أغنية You & I والتي قامت الفرقة الشهيرة بتصوير الفيديو كليب الخاص بها على الرصيف المذكور عام 2014.



وأرفق الحساب الرسمي المنشور بعبارة: "يسعدنا أن نشارك معكم هذه اللوحة تخليداً لذكرى ليام باين على رصيف كليفيدون".



والجدير ذكره أن باين توفي في شهر تشرين الأول من عام 2024 بعد سقوطه من شرفة غرفته في فندق كازا سور في في بوينس آيرس في الأرجنتين بسبب تعرضه لصدمات متعددة.