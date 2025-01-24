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مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات
مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات
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مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات

فن

2025-01-24 | 10:21
مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات
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Aljadeed
مصدر مقرب يكشف تفاصيل صادمة حول طلاق نانسي عجرم .. تم قبل 3 سنوات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم.

وشهد موضوع الطلاق تطورات جديدة، إذ كشف مصدر مقرب من الفنانة نانسي عجرم حقيقة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، وقال إن "خبر انفصالهما صحيح".

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" أنّ "الانفصال تمّ بينهما في عام 2022، وأن نانسي تعيش برفقة بناتها في منطقة سهيلة".

 

وأضاف أنّ "زواجهما كان مدنيًا، وأن الطرفين سوف يعلنان الخبر رسميًا قريبًا".

وكان قد تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان اثارت بلبلة كبيرة بمنشور عبر حسابها الخاص بمنصة "اكس".

وفي التفاصيل كتبت نانسي: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث جاء في التعليقات: "تطلقتي ؟".

فيما كتب آخر: "الله يصبر قلبك".

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