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فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل
فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل
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فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل

فن

2025-01-25 | 08:04
فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل
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Aljadeed
فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل

تصدر اسم الممثلة السورية سلافة معمار، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو طريف جمعها بزميلها الممثل السوري سامر المصري.

وفي التفاصيل، ظهرت سلافة وسامر وهما يخضعان لجلسة تصوير، حديث ظهرا بكامل اناقتهما ولفتا انظار الجميع بجمالهما، الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان ودخلا بنوبة ضحك كما اظهر الفيديو.

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