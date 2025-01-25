فيديو عفوي يجمع سلافة معمار وسامر المصري وهذا ما حصل

بعد ان تم استدعاء الفنانة المصرية انغام والفنان السعودي عبد المجيد عبدالله من قبل الشرطة السعودية على خلفية الفيديو المنتشر الذي وثق القبلة التي جمعهتما في حفل جوي اوورد، انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر يوثق قبلة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد والفنانة العراقية هدى الحسين الامر الذي اثار بلبلة كبيرة حيث طالب الجمهور باعتقالهما ايضا.

