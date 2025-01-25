فيديو لـ تامر حسني ونيللي كريم من كواليس "جوي اوورد" يتصدر

ونشر تامر على حسابه عبر “انستغرام” مقطع فيديو يوثق الأجواء الحماسية والمميزة التي طغت على الكواليس قبل الصعود الى المسرح وتقديم لوحة استعراضية مميزة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الحضور والمشاهدين.وكان قد أطل تامر حسني بشكل مفاجئ وهو يطير في الهواء فوق المسرح، وقدم أغنية "يا بنت الإيه" مع نيللي كريم التي شاركته الغناء ووقفت نيللي على المسرح وسط الفرقة الراقصة.