مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب

اتمنى القاء القبض عليهم pic.twitter.com/eCFKbDvWGR — Yara (@wggormsd) January 24, 2025

وجاء من بين التعليقات: "اتمنى القاء القبض عليهم".وكان تصدر اسم الفنانة انغام محركات البحث والتريند بعد ان استدعتها الشرطة السعودية على خلفية مقطع الفيديو المنتشر للقبلة التي جمعتها مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في حفل جوي اوورد 2025.و نشرت صفحة الامن العام بوست جاء فيه: "اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض انه إشارة الى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض ، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما ، واستكمال الاجراءات الالزامية".