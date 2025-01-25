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مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب
مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب
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مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب

فن

2025-01-25 | 09:46
مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب
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Aljadeed
مطالبات بسجن عبدالله الرويشد وهدى حسين لهذا السبب

بعد ان تم استدعاء الفنانة المصرية انغام والفنان السعودي عبد المجيد عبدالله من قبل الشرطة السعودية على خلفية الفيديو المنتشر الذي وثق القبلة التي جمعهتما في حفل جوي اوورد، انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر يوثق قبلة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد والفنانة العراقية هدى الحسين الامر الذي اثار بلبلة كبيرة حيث طالب الجمهور باعتقالهما ايضا.

وجاء من بين التعليقات: "اتمنى القاء القبض عليهم".
وكان تصدر اسم الفنانة انغام محركات البحث والتريند بعد ان استدعتها الشرطة السعودية على خلفية مقطع الفيديو المنتشر للقبلة التي جمعتها مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في حفل جوي اوورد 2025.
و نشرت صفحة الامن العام بوست جاء فيه: "اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض انه إشارة الى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض ، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما ، واستكمال الاجراءات الالزامية".

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