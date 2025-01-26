أول تعليق من والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية

في تعليقه الأول على خبر استدعاء الفنانة أنغام من قبل الشرطة السعودية بعد واقعة تقبيل الفنان عبدالمجيد عبدالله لها في حفل توزيع جوائز Joy awards، قال الموسيقار محمد على سليمان، والد أنغام، إنه لا يرى في تصرف ابنته مع عبدالمجيد عبدالله أي شيء مخل بالآداب، مشيرًا الى أن أنغام وعبدالمجيد يعتبران زملاء وأصدقاء وأشقاء، مضيفًا: "مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبد المجيد عبد الله، فهم زملاء وأخوات".

