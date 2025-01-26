براد بيت ينتقم من أنجلينا جولي ويحرمها من حلمها

وقال مصدر مطلّع لموقع Page Six: "هذا يُظهر فقط أن هوليوود هي فريق براد. أظهرت جوائز الغولدن غلوب أن الصحافة الأجنبية تحبها، لكن هذه ليست هوليوود. لم يكن أحد ليعارض براد ويمنح أنجلينا صوتاً... الناس يحبون براد فقط".ولفت تقرير الموقع المتخصص بأخبار المشاهير، إلى أن النجمة الأميركية شعرت بالصدمة بعدم ترشيحها إلى جوائز الأوسكار، على دورها في بطولة فيلم Maria الذي عادت من خلاله إلى التمثيل بعد سنوات من الغياب، وعانت الكثير من أجل تجسيد شخصية المغنية ماريا والاس في العمل السينمائي، بالإضافة إلى جهد مرير في تعلم الغناء.وجدير بالذكر، أنه بعد سنوات من الانفصال والنزاعات القانونية، توصل براد بيت وأنجلينا جولي، الى تسوية نهائية بشأن طلاقهما.