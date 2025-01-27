بعد حادث طعنه..أول ظهور لـ سيف علي خان

وفي التفاصيل رُصِد سيف وكارينا في أثناء مغادرتهما منزلهما، وكان الزوجان محاطين بحراسة أمنية كبيرة، في حين صُوِّرَا من قبل مصوري الباباراتزي.
وظهر سيف وهو يتعافى جيدًا رغم وجود ضمادة حول رقبته التي أصيب بها.
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A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)
A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)
نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.
عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".
انتشر فيديو لللفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه من شوارع باريس وهو يحمل كاس مشروب كحولي بيده ولا يستطيع التوازن.