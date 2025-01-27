بعد حادث طعنه..أول ظهور لـ سيف علي خان

وفي التفاصيل رُصِد سيف وكارينا في أثناء مغادرتهما منزلهما، وكان الزوجان محاطين بحراسة أمنية كبيرة، في حين صُوِّرَا من قبل مصوري الباباراتزي.

وظهر سيف وهو يتعافى جيدًا رغم وجود ضمادة حول رقبته التي أصيب بها.