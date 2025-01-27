سامر المصري يكشف تفاصيل عن معاناته السابقة من نظام الاسد

واطل سامر المصري في لقاء كشف فيه عن مشاعره لحظة هبوط الطائة في الاراضي السورية.
كما كشف عن معاناته من النظام السابق حيث اشار كان محروما حتى من التواصل مع عائلته وان حاول الاتصال بهم ممكن ان يكونوا خلف قضبان سجن صيدنايا.
وكان قد وصل امس سامر المصري الى سوريا وشارك فيديو من داخل الطائرة وهو في طريقه إلى وطنه.
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نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.
عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".
انتشر فيديو لللفنان المصري محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه من شوارع باريس وهو يحمل كاس مشروب كحولي بيده ولا يستطيع التوازن.