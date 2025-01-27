سامر المصري يكشف تفاصيل عن معاناته السابقة من نظام الاسد

واطل سامر المصري في لقاء كشف فيه عن مشاعره لحظة هبوط الطائة في الاراضي السورية.

كما كشف عن معاناته من النظام السابق حيث اشار كان محروما حتى من التواصل مع عائلته وان حاول الاتصال بهم ممكن ان يكونوا خلف قضبان سجن صيدنايا.

وكان قد وصل امس سامر المصري الى سوريا وشارك فيديو من داخل الطائرة وهو في طريقه إلى وطنه.