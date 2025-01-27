شقيقة الإعلامية آلاء عبد العزيز تكشف سبب خلعها للحجاب: "سحر اسود"

وكشفت شقيقة الإعلامية آلاء عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، أسباب المشكلات النفسية التي تعاني منها شقيقتها، معتبرة أنها ضحية لزواجين فاشلين.

وأضافت، الزواج الأول كان مليئًا بالعنف، حيث اعتدى عليها الزوج ووالدته، أما الزواج الثاني فانتهى بشكل غامض بعد اختفاء الزوج لمدة عامين، ليعود لاحقًا ويخبرها أنه طلقها دون علمها ولم يهتم برعاية ابنتهما.

وزعمت شقيقتها أن ما تعانيه آلاء يرجع إلى "سحر أسود" صنعته إحدى قريباتهما، قائلة: "معمول لها سحر أسود من قريبة لنا"، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.

الإعلامية آلاء عبد العزيز أثارت الجدل بنفسها عبر منشورات على حسابها في فيسبوك، تحدثت فيها عن إصابتها بمرض نفسي وصفت أعراضه بالتدميرية. ونشرت صورا لها بالحجاب وأخرى بدونه، إلى جانب صور للفنانة الراحلة سعاد حسني من فيلم “بئر الحرمان”. وكتبت: “أنا مريضة بجد، عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس، دي مش أنا، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني”.

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشوراتها، حيث أبدى البعض تعاطفهم معها، بينما رأى آخرون أنها تسعى لإثارة الجدل بهدف البقاء في دائرة الضوء والترند.