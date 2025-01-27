رابعة الزيات تعود لتطل ببرنامج "مع رابعة" عبر تلفزيون الجديد

ويأتي برنامج "مع رابعة" كل ليلة سبت بعد نشرة الأخبار المسائية.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
كشفت الفنانة هيفاء وهبي وعارضة الأزياء نور عريضة عن حملتهما الإعلامية ضد المتحرشين الافتراضيين، وذلك عبر صفحتهما الشخصية في "انستغرام".
نشر ولي العهد الأردنيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عدة صور عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.
عادت الإعلامية المصرية آلاء عبد العزيز لتتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعاء شقيقتها بأنها تعرضت لما أسمته "السحر الأسود".