نانسي عجرم تزيد الغموض بفيديو جديد.. هل وقعت أوراق الطلاق رسميا؟

هذا وكانت نانسي عجرم قد نشرت منذ أيام على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة"، لتثير بلبلة واسعة ما أدى الى البعض بتفسير هذه التغريدة وكأنها اعلان الانفصال.