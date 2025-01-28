نانسي عجرم تزيد الغموض بفيديو جديد.. هل وقعت أوراق الطلاق رسميا؟

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A post shared by Anghami (@anghami)
A post shared by Anghami (@anghami)
تصدر اسم الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى بلده سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.
تصدر اسم الفنانة السورية يارا صبري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام بيان حول الحملة الامنية في منطقة ريف حمص وعلقت قائلة: "اوقفوا الانتهاكات".
تصدر اسم الفنانة السورية تولين البكري محركات البحث والتريند بعد ان خرجت في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية في انستغرام تطرقت الى مواضيع حساسة.