هل تعرضت تولين البكري للتهديد بعد سقوط بشار الأسد؟

وفي التفاصيل قالت تولين في بثها المباشر: "أنا شخص عادي وأقل من عادي و فيي مية علة بس كلمة الحق دايما بحكيها و جمهوري بيعرفني بصوت الشعب".وتابعت تولين حديثها: "اجاني تهديدات كتير وماني خايفة و انا ساكنة بنص الشام وهالرقبة ما بشيلا غير لحطها وكلمة الحق رح احكيها دايما"، واستكملت تولين حديثها: "انا درزية علوية مسيحية اسماعيلية انا بدي ترجع سوريا و تصير من أحسن الدول سوريا الي الها مهدمة 55 سنة".وتطرقت تولين الى مواقف زميلها باسم ياخور قائلة: "انا ما عم دافع عن باسم ياخور.. بس باسم ابدا ما غلط وبتحداكم تجيبولي فيديو تحريضي الو لسفك الدم او بوست او اي شي"، وتابعت: "انا بنت البلد و باسم ياخور ابن البلد و ما حدى بحقلو يمنعو يجي ع سوريا..هي بلد كل السوريين و لازم نتعايش مع بعض".كما اكدت تولين ان الجميع كان يخاف من النظام السابق و"يحسبلو الف حساب ويسعى تكون علاقتو قوية فيه ليمشي مصالحو"، وتمنت أن يكون الله بعون مدير عمليات الادارة الجديدة أحمد الشرع وان يطبق الكلام على أرض الواقع لاعادة اعمار البلد.