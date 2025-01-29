فادي الخطيب يخرج عن صمته بعد التهم الموجه ضده وهذا ما كشفه

خرج لاعب كرة السلة فادي الخطيب عن صمته ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة له بلابتزاز الجنسي، والاحتيال المادي، والتهديد وذلك في اول ظهور اعلامي له بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.



وفي التفاصيل، فقد قال فادي الخطيب، خلال لقاء تلفزيوني مع الاعلامي اللبناني طوني خليفة على شاشة قناة المشهد، ان القضية تعود الى عام 2020 وان القضاء اللبناني اصدر قراره بموضوع الابتزاز وتم حفظ القضية.



وبخصوص التهديد بانهاء حياة المدعية عليه ، نفى فادي الخطيب ذلك بشكل قاطع قائلا: "اذا في اثبات اني مهدد بالقتل بحياتي كلها انا بمضي ثلاثين سنة حبس".



وحول معلومات القضية فان المدعية، سيدة أعمال عراقية مقيمة في لندن ومتزوجة من رجل أعمال لبناني تربطه صلة قرابة مع فادي الخطيب، وهي تدير واحدة من كبريات الشركات العقارية ذات رأس مال ضخم في لندن.



وعن امكانية عودته الى لبنان، قال الخطيب: " ليه بدي سلم حالي عليها كفالة قيمتها مليونين دولا وطلبنا من القاضي ان ينظر في الكفالة وانا مستعد ان احضر".



