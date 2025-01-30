الشامي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل عمر ويبكي المتابعين

وفي التفاصيل، شارك الشامي مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة قديمة جمعته بشقيقه الراحل عمر، وارفقها بتعليق ابكى فيه المتابعين، اذ كتب: "شو عامل لـ الله يا عمورة لكل هالناس بعدها بتدعيلك وبتحبك وانت تحت التراب"، مضيفا: "الله يطعمني زور ترابك قريبا، وقلك شو حققت بغيابك نجاحات".كلام الشامي هذا لاقى تفاعلا كبيرا بين متابعيه، الذين عبروا عن حبهم الكبير له وتمنوا له الصبر على فراق شقيقه، وان يتمكن يوما ما من زيارة قبره في تركيا، علما ان الشامي كان قد ذكر في عدد من المقابلات التلفزيونية ان شقيقه الراحل دُفن في مقابر للاجئين في تركيا بعيدة عن مدينة إسطنبول، وانه وعائلته لا يستطيعون زيارته.