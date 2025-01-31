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فارس اسكندر يهاجم اليسا ويدافع عن راغب علامة بعد كلامه عن السيد
فارس اسكندر يهاجم اليسا ويدافع عن راغب علامة بعد كلامه عن السيد
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فارس اسكندر يهاجم اليسا ويدافع عن راغب علامة بعد كلامه عن السيد

فن

2025-01-31 | 07:19
فارس اسكندر يهاجم اليسا ويدافع عن راغب علامة بعد كلامه عن السيد
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Aljadeed
فارس اسكندر يهاجم اليسا ويدافع عن راغب علامة بعد كلامه عن السيد

حل الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر ضيفا على احدى البرامج الاذاعية، حيث ناقش العديد من المواضيع السياسية والفنية، ليتصدر اسمه حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعه عن الفنان اللبناني راغب علامة عقب الازمة الأخيرة التي واجهها بسبب كلامه عن السيد حسن.

وفي التفاصيل، قال فارس إسكندر: "ما بدنا نكذب على حالنا بس معظم الفنانين بيحكوا اللي قاله راغب علامة، اذا كان هو حاكيه، لان عندن مصالح بأماكن تانية"، وتابع: "راغب علامة تضرر بـ لبنان بسبب ما قاله، لكنه استفاد كثيرا في أماكن أخرى بسبب هذا التصريح، لو بدون ما يقصد.. اذا كان هالتصريح حقيقي، لان ما بحب شوف فنان من بلدي عم يحكي بهالطريقة او عم يسب حدا".
اما عن الفنانة اللبنانية اليسا، فاعتبر فارس إسكندر ان مواقفها تحريضية وليست "لبنان أولا كما تدّعي، قائلا: "من اول مشكل، في تحريض بكلامها، وانا لا احترم أي شخص فتنوي ومحرض".

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